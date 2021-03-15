女童被虐致死案　兒科專家哽咽談死者狀況

5歲女童偕8歲兄長疑遭生父繼母長期虐待，終致女童死亡的案件，今天（15日）在高院續審。控方今傳召瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華以專家證人身份作供。關醫生指死者女童Z身亡時其胸腺已萎縮至只有5克，相等於老人家的胸線，同齡小童其胸線應重20至40克，關醫生認為其萎縮與受虐相關，且大大影響其免疫力。關更一度在庭上哽咽，稱女童案發前已很虛弱，「我幻想唔到點解重會玩到嗰啲遊戲（指「飛高高」與「扮超人」），正常嘅父母應該帶咗小朋友入醫院囉。」

本案3名被告依次是死者Z生父、繼母及繼外婆，生父及繼母否認一項謀殺罪，繼外婆則否認4項殘暴對待兒童罪，涉及Z及其兄長X。關醫生指惡劣的生長環境，以及飢餓、肉體疼痛等生理壓力，均會令人體產生皮質醇，從而使胸線萎縮。案發前女童Z胸腺內的淋巴細胞已跌至最低水平，並且完全纖維化，導致Z的胸腺嚴重萎縮，導致免疫力下降，沙門氏菌亦較易入侵從而造成致命感染。他指沙門氏菌為較弱細菌，入侵脾臟、肺部及腦部的情況並不常見。女童Z卻出現此情況，就是抵抗力低引致。

控方指Z的繼母曾表示Z會失禁，甚至吃自己的糞便、喝胞兄的尿，又玩弄自己的生殖器官。關醫生今表示如情況屬實，可解釋為Z發育倒退。當兒童身體大量分泌皮質醇，便會出現發育和自理能力倒退。此外Z的繼母亦表示過向Z施用噴霧膠布時，Z並無任何反應。關解釋指若Z的傷口已深入真皮層，因真皮層並沒有神經，她便不會感到痛楚，Z左肩上的潰瘍傷口就是例子。關又認為Z於死前4、5天其身體已很差，因細菌已入侵其血液，故「成個人都好唔舒服，好攰，血壓低」。證供指兩名被告仍與他玩「飛高高」及「扮超人」等「遊戲」，關認為很難理解。

除關醫生外，控方今亦傳召奉召到被告住所將Z送院的救護員梁亞鐵，及屋苑女保安郭淑燕作供。梁稱他到達時，Z的生父已在單位外的走廊指示他到單位，但梁無留意Z父是否情緒激動及緊張；郭則稱Z的繼母曾指示保安，若有人探訪其家要先致電通知她。Z的繼母帶著3名小童外出時，她只會拖住其親生女兒Y，Z及其兄長X都會戴著口罩，跟在繼母後面。