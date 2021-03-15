警搗投資詐騙集團拘14人　洗黑錢逾1200萬元

警方搗破一個以網上情緣方式誘騙他人投資，並利用他人銀行戶口洗黑錢的詐騙集團，於上周五(12日)至昨日(14日)一連3日展開行動，在全港多區搜查共17個住所及酒店房間，以涉嫌串謀詐騙、洗黑錢及非法禁錮，拘捕11男3女共14人(15至42歲)，7人詐騙集團骨幹成員及7名銀行戶口持有人，部分人士有黑社會背景。他們涉及9宗詐騙案件，清洗逾1200萬港元黑錢。

沙田警區刑事部總督察潘岳謙表示，9宗詐騙案件牽涉9名受害人(28至62歲)，涉款184萬港元，其中一名受害人損失66萬港元。警方相信已經成功瓦解一個有組織的犯罪集團，不排除有更多人被捕。警方檢獲大批現金、銀行、電腦、手機以及疑犯犯案時穿着的衣物等證物。

警方追查發現，該詐騙集團較具規模，利用「搵快錢」做招來，在不同的社交平台招攬市民開設銀行戶口，及開啟網上銀行服務，然後指示他們將戶口租借給詐騙集團作洗黑錢用途。詐騙集團會安排戶口持有人留宿於多間不同的酒店，戶口持有人每日可賺取1千至2千港元酬勞。

此外，詐騙集團會派人看守戶口持有人，要求他們交出手機、銀行卡及戶口號碼等，以確保他們不能與外界接觸，戶口持有人亦不能操作自己的銀行戶口。期間，他們不可以離開酒店，一日三餐也依靠騙徒提供的外賣。騙徒其後會用戶口持有人的銀行戶口收款、用他們的密碼登入網上銀行、及用手機接收銀行驗證碼轉走騙款。當整個洗黑錢過程完成後，騙徒才讓戶口持有人離開。

另一方面，詐騙集團會於網上平台或手機應用程式中結識受害人，以情緣方式獲取受害人的信任後，便向其介紹可獲高回報的投資方案，要求他下載一些不知名的手機應用程式，或者透過網站去做投資，然後指示受害人將大筆款項存入銀行戶口。當受害人想從投資中提款時，詐騙集團會借故要求受害人繼續入錢，當受害人感到可疑，並進一步追問時，騙徒便失去影蹤。

沙田重案組主管劉昌健督察指，據調查所得，這些銀行戶口俱有非常頻繁的現金流入和流出，單單在1月份牽涉的的黑錢款項最少達1200萬港元，總共617個現金存人和770個現金支出，牽涉最少9個銀行戶口。

警方呼籲市民不要代任何人開設銀行戶口或售賣銀行戶口，提醒市民網上交友要謹慎，避免墮入騙徒陷阱，尤其係網上情緣，如有網上結識的陌生人以任何理由要求索取金錢，不要輕易相信，必需核實其身份。市民亦要提防回報高而不切實際的投資計劃，尤其是聲稱低風險，高回報的計劃。