懲教署擬減少私飯選擇　降低院所保安風險

懲教署膳食的份量和營養成分均由合資格的營養師釐定。

近年涉及反修例事件及《港區國安法》案件令還押於懲教署院所的人士增多，Facebook專頁「石牆花」今（15日）撰文指，懲教署向還押人士家屬告知，由下周開始為還押人士提供的私人膳食（私飯）選擇將會減少只提供一款菜式一款齋菜。據消息指出，由於還押人數增多，保安風險隨之增加，例如非法收藏違禁品及有組織代訂私人膳食在獄內招兵買馬等問題，因此署方將減少私飯選擇。

「石牆花」文章表示，還押人士尚未獲定罪，按無罪假定前設，所有還押者均屬無罪之身，因此有私飯選擇。他們批評懲教署在沒有提供任何理由的情況下，只因行政方便就隨意削弱還押人士權利。

有消息人士指出，容許還押人士購私人膳食的法例在百年前訂立，當時獄中伙食不夠，所以容許還押囚犯自費訂講伙食；因此人員長久以來面對私人膳食可能產生的食物中毒、落毒事件、非法收藏違禁品及有組織代訂私人膳食在獄內招兵買馬等問題。

消息人士補充，隨着反修例事件後，還押囚犯數目大增，由去年約1,700人增加至2,200人，大大增加有關保安風險。鑑於現時香港監獄內伙食既充足亦健康，而其他國家也不會有私人膳食提供的安排。懲教署署長胡英明近日決定，限制私人膳食提供菜式選擇，由原來每餐4款，改為每餐只可選一葷或一素。為徹底解決有關問題，署方已經着手進行修例工作廢除相關法例，並與其他國家懲教機構看齊。