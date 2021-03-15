紅隧堵路反國歌法　2司機一認罪一候審

2男子涉嫌在去年因反對國歌法二讀辯論，而響應網上號召，以慢駛方式堵塞紅磡海底隧道往香港方向的行車線，而各被控1項公眾妨擾罪。此外他們各自駕駛的私家車經檢驗後，亦被發現有各有問題，每人各被控違反2項道路交通規例。他們其中1人今天（15日）在東區法院承認3項控罪，獲准保釋至4月9日判刑。另一男子則承認違反兩項道路交通規例，否認公眾妨擾罪，案件將排期至5月27日開審。

2名被告依次為簡漢強（40歲、銷售經理）及郭俊偉（26歲、助理工程師），各被控一項公眾妨擾罪。控罪指2人在2020年5月27日，在香港海底隧道的九龍往香港方向，以不合理速度慢駛私家車，阻礙其他隧道使用者。2人另各被控違反兩項道路交通規例，簡被控裝設在駕駛座椅可看到視像顯示器的屏幕，以及車輛排放過量的污染物；郭則被控車輛的水箱護罩安裝不穩固，以及強制性前燈故障。

案情指，當日早上8時許，2人各自駕駛私家車進入紅隧，並以10至15公里的時速行駛，當時郭的車輛在右線，簡的車輛在左線，而他們前面並沒有其他車輛。1分鐘後，隧道的營運經理便發現有堵塞，而警員也在控制室留意情況，二人最終在紅隧出口被截停及拘捕。據被阻塞的司機透露，平日過紅隧的行車時間約為5分鐘，當日則要大概6至7分鐘。

郭今日承認3項控罪，他求情時指自己的行為愚蠢幼稚，又指他與另一被告並不相識，沒有組織犯案，惟主任裁判官羅德泉立即反駁，表示被告響應網上呼籲，便已經是有組織的犯罪。現階段先維他索除背景及社會服務令報告，期間准他保釋。而簡就否認公眾妨擾罪，案件排期5月27日開審，控方將傳召隧道公司營運經理作供，並呈上15分鐘的閉路電視片段及10分鐘的車輛拍攝片段。辯方則會傳召一名醫生作專家證人，解釋被告當時因神經系統關節創傷，導致右手無法使力，影響駕駛速度。裁判官聞言即質疑被告「情況咁差，依家重可以揸車？」並決定新增一項保釋條件，要求被告交出駕駛執照，除非有醫生證明，否則候審期間不可駕車。