新冠疫苗指引出台　中風者需延遲打針至少3個月

衞生署上周五（12日）「縮沙」未有推出私家醫生為市民接種新冠疫苗指引，相關指引今(15日)終於出台，一如衞生防護中心所說，接種新冠疫苗的條件沒有硬性指標，但文件指出須獨立考慮慢性病患者的血脂異常情況，認為若近期出現急性心肌梗塞或中風的患者，應延遲接種疫苗約3至6個月，直至本身病情受控及穩定為止。

據東網取得的文件顯示，當中界定不可接種、延遲接種，以及可接種新冠疫苗的指引，當中若伴隨與疫苗相關的禁忌症，便不應該接種疫苗，相關因素包括過往接種疫苗出現的過敏史、未受控的嚴重長期病患、懷孕或哺乳期婦女等；如患者的長期病病情未得到滿意的控制，則需延遲接種疫苗；若是市民沒有上述長期病，或長期病屬穩定性，則可繼續接種疫苗。

文件又顯示，即使一個人具有穩定的長期病患，但其血脂的異常情況亦應作獨立考慮，若是近期出現急性心肌梗塞或中風的患者，應延遲接種疫苗約3至6個月，直至病情受控及穩定。

衞生防護中心總監林文健今指，專家均認為設硬性指標來規定接不接種疫苗，並沒有科學根據，如血壓及糖尿指數，是結合年紀及其他狀況，故認為最恰當是用較原則性方式，讓醫護人員判斷誰是應不應接種人士，下一步或會繼續商討細化至特別狀況，如曾移植器官人士可以接種。