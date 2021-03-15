再多13人疑食物中毒　曾於瀛豐放題料理進食生蠔等刺身

衞生防護中心指有關食肆近期錄得共7宗懷疑食物中毒個案，涉及18人。

衞生署衞生防護中心今日（15日）公布，銅鑼灣京都廣場「瀛豐放題料理專門店」新增5宗懷疑食物中毒個案，涉及13人，期間進食生蠔及海膽帶子刺身，其中6人曾求醫但毋須入院，全部受影響人士情況穩定。連同上周四(11日)公布的2宗個案，涉及同一食肆的個案增至18人。

首宗個案涉及1男1女，年齡為25及33歲，他們在3月5日於該食肆晚膳，約17至38小時後出現腹瀉、發燒、惡心及嘔吐等病徵。第2宗個案涉及3男2女，年齡介乎24至29歲，於3月9日於同一食肆晚膳，約25至59小時後出現腹痛、腹瀉、發燒、惡心及嘔吐等病徵。

第3宗個案涉及2名男子，年齡為24及34歲，於3月12日於同一食肆晚膳，約35至43小時後出現腹痛、腹瀉、發燒、惡心及嘔吐等病徵；第4宗個案涉及1男1女，年齡為44及50歲，於3月11日於同一食肆晚膳，約38至39小時後出現腹痛、腹瀉、惡心及嘔吐等病徵。

第5宗個案涉及2名女子，年齡為10及40歲，於3月11日於同一食肆進餐，約13至17小時後出現腹痛、腹瀉、惡心及嘔吐等病徵。

衞生防護中心指，該食肆近期錄得共7宗個案，涉及18人。流行病學調查顯示，當中4宗個案在食物環境衞生署開始調查和採取控制措施前已在相關食肆進餐。署方已通知食環署相關新增個案，調查仍然繼續。