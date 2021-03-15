港府明公布最新失業率　學者料升至7.2%

本港經濟下滑，失業大軍大增至25萬人，港府明日（16日）將公布去年12至今年2月最新失業率，財政司司長陳茂波早前表明，由於失業率數字有滯後情況，預期最新失業率將稍高於目前的7%。有學者批評，港府「自把自為」，未有聆聽專家、醫護甚至業界意見，拒絕封關，同時推出停業等多項社交距離措施，上月亦有不少店舖倒閉，預料最新失業率或上升至7.2%。

城市大學經濟及金融系客座教授羅家聰指出，上月雖適逢新春假期，但過往不少店舖假期內均會暫停營業，難以帶動市道復甦，加上本港上月亦有不少店舖倒閉，相信失業率將進一步上升，有機會增加0.2百分點至7.2%。

他認為，失業率不斷上升的原因，關乎當局「唔講道理」並拒絕聆聽他人意見，經常一意孤行，例如要求食肆營業至晚上10時，或一刀切要求部分行業停業，挪揄稱「唔通中午無病毒呀」。他認為，若業界做足防疫措施，當局應「放鬆少少」允許復業，相信有部分商界即使虧損多時，亦會因看見曙光而「暫時唔執笠住」。