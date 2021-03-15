政Whats噏：難撼官員固定睇法　陳建強嘆諮詢架構無牙力

政府成立咗好多諮詢架構，就唔同嘅政策收集市民以及一啲專業人士嘅意見，但有幾多民間意見聽得入耳呢？香港專業人士協會前會長、港台顧問委員會前主席陳建強今日出席一個電台節目時都呻句「有時都好無奈」，仲話唔好以為入咗諮詢委員會就可以改變世界，咁就係諗多咗。咁講法，唔怪得政府施政咁離地喇！

陳建強參與公職亦由其牙醫專科開始，跟住入咗過中央政策組擔任非全職顧問，自言喺港台事務上花咗10年時間，由聽眾做起直至出任港台顧問委員會主席。做過咁多份公職，體會當然好大，而最難忘嘅經歷，亦都離唔開港台。

佢話港台顧問委員會嘅層次唔係太高，只屬處長嘅諮詢架構，若果用足球隊去比諭，班主就係商務及經濟發展局，教練就係廣播處長，委員會只係教練嘅技術顧問，畀意見教練，係咪打好啲，若果教練唔問委員會，委員會就冇得發揮。後來有人問佢委員會有何作為，點解港台搞成咁？而佢亦只能話委員會並非指揮角色，只係技術顧問，作用實在有限。佢仲話外界睇到委員會喺舊年大概有7個月時間，成日見到佢出嚟講嘢，正正因為社會嘅聲音太大，委員會唔可以唔出嚟講嘢，而佢亦都好多次提及廣播處處長係咪應該出嚟對公眾呢？唔好匿埋呢？

被問及諮詢委員會嘅意見，政府吸納少，呢個係咪諮詢委員會嘅通病時，佢話由港英政府年代到依家，呢啲諮詢委員會話係啲畀意見畀政府，然而官員本身有固定嘅睇法，想聽下你意見，若果大家意見南轅北轍，係咪聽你意見，咁就要睇吓你有幾勁嘅睇法，有時都有時好無奈，有時睇到問題所在，講咗，但政府想唔想去跟？跟唔跟到？立法會議員先至逼到政府去做嘢，而諮詢架構惟有借媒體同公眾壓力去做。佢又話入得諮詢委員會，可以明白政府運作同難處，對從政有用，但如果話入到去可以改變世界，係諗多咗。

雖則講到諮詢委員會嘅作用有限，但佢似乎仲抱有好大期望嘅。當講到依家仲需要開啲乜嘢諮詢委員會時，佢即刻話香港社會要做諮詢，聽下年輕人點上車，爸媽唔幫點算好，問下租緊樓嘅年輕人，係咪用5.7年輪到公屋就好開心，抑或要買居屋定私人樓，其實政府針對年輕人做好多計劃，錢就使咗，但冇人去，點樣將啲錢到位呢？唔好太多掣肘，咁唔到位，所以要有一個諮詢委員會嚟問下啲年輕人想點。