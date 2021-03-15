綠置居鑽石山啟鑽苑5月半價推售　最快7月攪珠9月揀樓

房屋委員會資助房屋小組委員會今日(15日)開會，討論綠置居銷價及銷售安排，並通過以市價5折推售2,112個鑽石山啟鑽苑，連同重售及租置單位合共3,435個綠置居單位，並於今年5月份開售，將於7或8月份進行攪珠，並在9或10月份讓合資格申請者挑選單位；會議上亦通過將所有住戶人數的公屋資產限額凍結在現行水平。另外，有團體在會前到房委會總部請願，要求加快公營房屋供應，紓緩基層市民住屋壓力。

公屋聯會於會前表示，未來5年平均每年只有2萬間公屋供應，遠低於建議的3.01萬間，認為政府應進一步將商業用地改作住宅用途，增加房屋供應，同時盡快公布3幅用作發展公營房屋的工廈用地細節，爭取提早啟動改劃土地程序，縮短單位供應時間。

而小組委員會於會議上通過2021/22年度公屋輪候的入息及資產限額安排，並因應疫情安作出例外處理，凍結所有住戶人數的公屋資產限額為現行水平，例如一人申請資產限額為26.6萬港元；二人家庭為36萬港元；三人家庭為46.9萬港元；四人家庭為54.8萬港元。而公屋整體入息限額較2020/2021年度增加0.3%。

另外，會上亦通過新一期綠置居項目，新項目為鑽石山啟鑽苑、連同上期貨尾單位及租置單位，共3,435個單位，其中300個綠置居單位配額將預留予一人申請者。

鑽石山啟鑽苑的2,112個單位售價由118萬港元至385萬港元不等，面積由184至481平方呎。至於綠置居貨尾共523個單位，則包括柴灣蝶翠苑7個單位及青衣青富苑516個單位，單位由187至189平方呎不等。今次亦首次推售「租置計劃」回收單位，約800個左右，並將遍布全港各區。

小組主席黃碧如指，新一期綠置居將於7或8月份進行攪珠，9或10月份讓合資格申請者挑選單位。就上一期綠置居銷情冷淡，她解釋，香港近年受社會動盪及經濟下滑以及疫情影響，減低市民置業意欲，認為目前難以判斷是否因細單位而銷情不佳，同惟稱會適時調整計劃。她又指，因應過往有眾多一人申請者，目前未有打算減少細單位的數量。

委員招國偉估計，啟鑽苑無論位置及價錢都較貨尾單位優越，預計銷情理想。他亦擔心青衣青富苑單位會滯銷，因其單位面積偏細，認為申請者在有選擇情況下，寧願「睇定啲」，都未必會選擇青富苑。