傳城大更改校名　大學：未有定案　會從長計議

香港公開大學早前通過更改校名。另一邊廂，香港城市大學亦表示，近年來許多教授均有強烈的聲音，認為目前的校名不能反映該校的學術與科研成果，建議更改校名，例如「南洋大學」或「華南大學」，但改名一事現階段並無定案，校方指會從長計議。

城大學生媒體「城市廣播」日前在社交平台引述消息指，近日教務會上提到有意為大學改名，席上有人提意大學改名為「南洋大學」或「華南大學」。校長郭位在席上表示，會再就此事作研究。

城大回覆東網查詢時表示，教務會由各學院院長、系主任、講座教授等100多個學術人員、學生及教職員代表組成，討論各項與大學發展攸關的事宜，並對大學作出建議；大學皆會研究了解各種不同提議。事實上，近年來許多教授均認為目前的校名不能反映學術與科研成果，建議更改校名。有關更改校名一事，並無定案，學務副校長Christian WAGNER將對此提議作出探討和了解，從長計議。

城大指，對於教務會的各種提議，大學將透過多種渠道，與不同持份者，包括師生、教職員及校友等，就多種議題持開放態度、保持溝通。