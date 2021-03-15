血栓塞與阿斯利康新冠疫苗無明確關係　當局引入計劃不變　

澳門新冠肺炎疫情緩和，連續37日沒有新增病例，維持48宗確診個案。新冠病毒應變協調中心表示，截至今日(15日)下午4時，累計共29,833人次完成接種新冠疫苗，當中1,282人次已完成接種第2劑疫苗，至今共有65,609人次預約接種。而衞生局過去24小時，接獲1宗疫苗接種後出現不良反應事件，至今累計增至63宗不良事件通報，當中1宗為嚴重不良事件。

衞生局疫苗接種協調員戴華浩表示，不良反應要分清因果關係，例如接種疫苗後針口紅腫屬常見反應；當中較有爭議的是接種疫苗後出現的偶合事件。他續稱，澳門1名67歲男子接種BioNTech復必泰疫苗後出現嚴重不良事件，實際上該病人本來臨床判斷上已具引發急性冠狀動脈綜合徵的多個危險因素。

對於歐洲出現接種阿斯利康新冠疫苗後血栓塞的個案，多國已先後叫停接種，戴表示，當局暫時未有計劃改變阿斯利康疫苗的引進，他解釋指，歐洲目前已有500萬人接種阿斯利康疫苗，而近期有30人出現血栓塞等症狀，加上歐洲藥物管理局已全面檢視，故認為沒有迹象顯示血栓塞與接種阿斯利康疫苗有明確關係。

此外，昨日(14日)有4名居民由歐美出發經台北桃園機場轉機抵達澳門，其後到指定酒店醫學觀察，檢測後全部沒有染疫，但樣本驗出病毒抗體，衞生局將安排4人到山頂醫院進一步檢查。