11個指明地方強檢　包括中半山寶德臺及地利根德閣第1座

政府今日（16日）凌晨刊憲，要求於指定期間曾身處11個指明地方的人士接受強制新冠肺炎病毒檢測。現時，在全港所有地區，如有住宅（包括商住兩用）大廈新增一宗或以上確診個案，或其污水樣本檢測出新冠病毒，顯示可能存在感染風險，均會被納入強制檢測公告；此外，如某一個工作場所出現一宗或以上的確診個案，便會被納入強制檢測公告。詳情如下：

A. 新增一宗或以上確診個案的大廈

1. 太子荔枝角道85-91號德豐大廈地下89及91號舖、一字樓、二字樓及三字樓部分松齡(德豐)護老中心

2. 太子荔枝角道85-91號德豐大廈三字樓部分港九機械電器儀器業商會有限公司

3. 中半山寶雲道9A-B號寶德臺

4. 中半山地利根德里14號地利根德閣第1座

5. 灣仔港灣道4號灣景國際

6. 上環皇后大道西27-39號/文咸西街32-42號新成大廈

7. 尖沙咀柯士甸道西9號Grand Austin第3及3A座

8. 西營盤皇后大道西 419R-419T 號雅蘭閣地下至地下低層 3 樓

任何在今年3月2日至3月15日期間曾身處上述大廈超過兩小時的人士，包括但不限於住客、訪客及工作人員，須於3月18日或之前接受檢測；受檢人士若在今年3月13日至3月15日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

B. 出現一宗或以上確診個案的工作場所

1. 上環德輔道中257號錦甡大廈23樓Typhoon Consulting Limited

2. 荔枝角大南西街601-603號/長沙灣道800號香港紗廠工業大廈一及二期3樓利豐(貿易)有限公司

3. 中環花園道26號美國駐香港總領事館

任何在今年3月2日至3月15日期間曾身處上述工作場所超過兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客，須於3月18日或之前接受檢測。受檢人士若在今年3月13日至3月15日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。