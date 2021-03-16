何志平專欄：後殖民地

西班牙語在美國已成為英語之外最普遍使用的言語，是大量西班牙語系的移民百多年來在美國落地生根。美國南部的州份歷史上都源於墨西哥西班牙統治，德薩斯州、加利福尼亞州、亞利桑那州多的是墨西哥移民；佛羅里達州是古巴裔的天堂；路易斯安那州是海地來說法語的。而多明尼加共和國的移民則群聚在紐約、波士頓東北地區。每年二月尾，多明尼加裔的都在各社區裏慶祝他們國家從法屬海地獨立。

紐約大都會看守所內的被拘留人士，西班牙語裔的，一半以上都是多明尼加來的，餘下是墨西哥的來客，西語系的有他們自己的幫派，裏面又分多明尼加和墨西哥兩個不同的小圈子。我做夢也想不到我在那裏能碰到那麼多的多明尼加人，而先後有兩個該國的小伙子睡在我床的上層，他們的英語有限，倒是乾淨有禮，也樂得耳根清淨。

「積克」是牙買加來的退休教授，懂英和西班牙語，權作眾人的翻譯。去年3月，積克為我解釋：「多明尼加共和國的獨立日是2月27日，多明尼加的傳統是要慶祝整整一個月，畢竟我們花了很長時間才能爭取到自由。我們美麗的島嶼有着悠久的歷史。哥倫布於1492年來在我們的聖多明哥成立美洲的第一個西班牙據地，之後更成為西班牙早期跨大西洋貿易的主要港口。當西班牙人將貿易轉移到古巴時，法國人於1697年佔領了這大島的西部，即現在的海地。到1795年法國人便佔領了整個島嶼。那時，整個島被稱為聖多明哥，都是以我們最大歷史最悠久的城市，多明尼加為名的。早期的西班牙人佔領這塊土地時以上帝的名義殺了不少原住民，剩下的又給歐洲人傳入的天花病殺去了一大半，再餘下的又被後來引進的痲疹殺光了。勞動人手不足，西班牙和法國殖民者便從非洲輸入了好幾萬名奴隸，從事甘蔗種植，把糖運回歐洲去。19世紀初，法國人忙着在歐洲的革命，分身不了來管好老遠的殖民地，1814年奴隸成功在海地起義而獲得了獨立，趕走了法國人，西班牙又回到東面的聖多明哥再度殖民管治。

「那年代，海地是最自由的地方，歐洲殖民者被驅，奴隸和奴隸的後裔都變自由人了，但換來的統治者卻是美洲本土出生第二代的西班牙人，克里奧爾人（Creoles）。他們從海地影響到島嶼東部多明尼加，亦煽動挑唆當地群眾造反，終於在1821年12月脫離西班牙獨立了。當時中美南美洲反殖民運動非常熾熱，民族英雄西蒙‧玻利瓦爾正推出『大哥倫比亞』（現為委內瑞拉、哥倫比亞和厄瓜多爾）的大概念，但在中美洲南美洲潛在的力量，是本地出生殖民者的後裔要獨立為王，把殖民者掃回老家去。但是，西班牙殖民政府走了，換來的是沒有宗主國的殖民地統治，手段一樣，制度照舊，文化沒變，但名叫『獨立』！那時克里奧爾人正從他們西班牙主子手裏奪權，而黑奴的後裔也正試圖擺脫克里奧爾人的變成殖民統治。在僅僅兩個月的自由之後，海地的新政府於1822年佔領了整個島嶼。多明尼加主要的是黑奴後裔，迎來了新的半殖民統治者，海地的克里奧爾人。1838年，多明尼加的黑人領袖秘密的組織起來，在劇院傳播自由思想，聯同海地駐多明尼加軍隊裏的非裔士兵，進行一場長期的游擊抗爭，6年後終於在1844年2月27日推翻海地統治者，把大島嶼劃地為界，東半為多明尼加共和國，西半為海地！之後兩國還長期的發生多次軍事和文化衝突，直到今天兩個國家依然都是互存芥蒂！」

積克教授語鋒一轉，問：「香港主權回歸中國，殖民統治者走了，有帶走他們的制度和文化嗎？還是留下一個只是沒有英國人的英國『殖民地』？」

真的！要化穢土為淨土，化奴心為常心，才能為眾生還幸福，正時代以光明！