東方日報A1：政府出茅招逼人打疫苗　變相全民接種

本港開展新冠疫苗接種計劃不足一個月，已出現7宗死亡個案，惟港府拒煞停打針，為催谷疫苗接種率，昨更一意孤行宣布擴大「白老鼠」接種組別至30至59歲人士、16歲或以上海外留學生及家庭傭工，猶如變相全民打針。食物及衞生局局長陳肇始更恐嚇市民，揚言疫苗接種率不理想，不排除再收緊社交距離措施、勒令停業及通關無期等。有病人組織批評，現階段擴大優先組別不恰當，擔心未釐清接種指引卻一味叫人打針恐有反效果。

港府原先預計首批包括60歲以上長者、醫護等合共240萬名市民的優先組別，需時兩個月才完成接種，惟3周過去，截至昨午累計不足20萬人打針，僅佔16歲以上人口的3%。公務員事務局局長聶德權昨表示，市民接種意欲受影響，預約接種數字放緩，加上有不少非優先組別市民「好想打針」，故決定今日起將優先組別擴展至30至59歲人士、16歲或以上的海外留學生及家庭傭工，連同早前的優先組別，符合接種人口增至550萬人。

今日起再開放多12間社區接種中心提供復必泰疫苗，連同科興疫苗接種中心，每日接種名額將增至2.3萬個，另有約2,000間私家診所提供科興疫苗。聶指至今已有約230萬劑疫苗抵港，足夠100萬人接種，加上每月均有一批疫苗運港，認為未來供應充足，短期內不會出現短缺。惟他指復必泰疫苗存放時限短，市民不接種疫苗會造成浪費，「用唔晒（疫苗）係全社會要負嘅責任。」

疫苗接種率不如預期，港府為盲目「谷數」，不惜將接種率與社交距離措施掛鈎，威逼及恐嚇市民打針。陳肇始昨揚言，若確診數字維持高雙位數，接種率又未如理想，無可避免再次收緊社交距離措施，以及必要時再勒令關閉營業場所。相反，她指若接種率理想，可考慮全面復課、復業，甚至不需各行業員工頻密做檢測，並直言疫苗接種率將會是未來恢復跨境出行、放寬檢疫措施的重要考慮。

對於接連出現接種疫苗事故，陳堅稱疫苗接種的副作用情況符合預期，亦與其他地方相若。她又指目前並未顯示死亡個案與疫苗有因果關係，亦沒有任何證據質疑疫苗安全性。另外，外國接種阿斯利康疫苗後接連出事，不少國家更煞停接種，被問到會否暫停引入本港，陳指已與藥廠簽署預先採購協議，第二季尾會如期抵港，但強調港府非常關注海外情況，衞生署正作出了解，確保疫苗安全有效才批准緊急使用。

病人政策連線發言人林志釉表示，明白港府希望市民打疫苗是為健康着想，但廣大市民至今仍對是否接種疫苗存有疑慮，亦不知自己是否適合接種，政府有責任釐清問題，否則現階段貿然擴大優先組別並不合適，更反過來對市民健康造成隱憂，只會令大家更卻步。家庭醫生林永和相信擴大優先組別後，預約人數應會回升，但他指近期多了於私家診所預約接種的市民暫緩打針。

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