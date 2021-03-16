懶理疫苗風險強谷全民打針　聶德權：目標今年內絕大部分人接種

本港開展新冠疫苗接種計劃不足一個月已出現7宗死亡個案，港府未有煞停打針之餘，昨(15日)更宣布擴大接種組別，而連同早前的優先組別，符合接種人口增至550萬人，猶如變相全民打針。負責領導疫苗工作的公務員事務局局長聶德權今早(16日)在電台節目表示，新接種組別分別為30至59歲人士、16歲或以上海外留學生及家庭傭工，今早9時起可網上預約接種。

他指出，有關決定是平衡疫苗供應及需求後，認為應該大幅擴大接種覆蓋範圍，指本港很多工作人口都是30歲以上，部分人的工作會接觸較多群眾，希望令更多人盡早接種疫苗。他又指政府目標仍然是今年內，為絕大部分市民接種疫苗，會每日審視進度及情況，適時調整安排。

聶德權強調，本港疫情仍然嚴重，形容近日似乎「一波未平，一波又起」，更出現大型爆發群組，接種疫苗是控制疫情最根本的方法，接種計劃推行以來已有逾20萬市民接種了第一劑，而全球則有過億人使用兩款供港疫苗。

他又指，政府會檢視接種新冠疫苗後可否放寬社交距離措施、限聚令或跨境出行等安排，強調要按科學數據及專家意見進行。被問到歐盟計劃推出「疫苗護照」，或不承認中俄生產的疫苗，會否影響港人選擇接種疫苗的取向，聶指市民會考慮多方面決定接種哪款疫苗，尊重市民選擇。他又指，其他地方制訂「疫苗護照」的政策仍屬發展階段，外交部亦已發出文件，指入境內地的外國人如果接種了國產疫苗，會在簽證上獲得便利。