港島區疫情淪陷　地利根德閣第1座上疫榜

西營盤健身中心「Ursus Fitness」爆疫致港島區淪陷，本港昨日（15日）新增30宗確診個案，有13宗與該群組有關，患者分別居於半山區寶德臺、地利根德閣第1座及尖沙咀Grand Austin 3座等。另增最少7間餐廳上疫榜，包括尖沙咀海港城的「COVA Ristorante & Caffe」及「Reserva Ibérica Tapas Bar & Café」等。

Ursus Fitness至今（15日）累計122宗個案，根據衞生防護中心更新疫廈名單，該群組另有患者居於半山嘉和苑、灣仔灣景國際、上環新成大廈、半山區錦園大廈B座及西營盤蘭閣。

該群組亦有一名17歲確診少年曾報稱到訪過半山區的「婦女遊樂會」（Ladies' Recreation Club），據網上資料顯示會籍會費高達100萬港元。此外，昨增最少7間餐廳上疫榜，包括尖沙咀重慶大廈的「蘭芳園」、屯門V City的「羅麥記」及香港仔中心「薩莉亞意式餐廳」等。