鴨脷洲接種中心開放公眾打針　人流未見踴躍

由香港大學醫學院營運的鴨脷洲體育館社區疫苗接種中心，今日(16日)起開放予公眾接種「復必泰」疫苗，惟早上到接種中心打針的市民不多，亦未見有人排隊，而到場人士不乏外籍人士。

今早到中心接種疫苗的關先生表示，是家人為他在網上登記，由於在附近工作，故只能選擇該接種中心，並無考慮是接種哪種疫苗。他稱自己身體健康，無長期病患，若然接種後有副作用亦無辦法，「都係整定嘅」。

根據安排，該疫苗中心開放公眾接種後，市民要先到預約確認區提供身份證，然後可到第二劑預約區，預約相隔21日後接種第二劑疫苗，再到輪候區觀看資訊教育影片。現場會有港大醫學院學生及資深註冊護士講解接種風險，和了解接種者的病歷紀錄，如確認適合接種，輪候完畢，便會到接種區接種疫苗，接種後需要到等候區，等候15到30分鐘觀察。

接種中心同時設有6項研究計劃，包括觀察「復必泰」疫苗於本地的群體免疫有效率可達多少，亦有跨疫苗接種研究計劃，用以研究第一劑及第二劑接種不同疫苗是否可行等。