封區難覓潛在確診患者　何栢良憂疫情反彈促加強食肆追蹤

健身群組「Ursus Fitness」已成疫症爆發以來第二大確診人群，惟政府連日的封區行動均所獲無幾，不少市民擔心疫情會愈演愈烈。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早(16日)在電台節目表示，健身群組直接相關個案雖有回落迹象，發病高峰期看似已過去，惟或有人中招後，因處於潛伏期仍未確診，即使幾日封區行動亦未必驗得出。他認為防疫關鍵在於跟進確診者潛伏期到過的地方，尤其是食肆，以免產生環流爆發令疫情沒完沒了，並呼籲有病徵市民盡快檢測。

何又提到，不同國家或地區商討重啟雙邊旅遊時，或會要求打疫苗後可豁免檢疫，當局研究讓旅客入境時，不能單憑感覺，而會以數據做決定，他認為安排具爭議性，但提醒市民對此要有心理準備。

若關口重開，他認為接種復必泰疫苗的人士外遊機會較大，源於復必泰疫苗已證實對英國變種病毒有效，在當地廣泛接種後，新增確診個案以「插水式」下降，每日新增個案，由去年12月底高峰日增達6萬宗，跌至過去一周每日平均6,000宗。