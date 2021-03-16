防疫酒店濫派樽裝水及即棄用品　環團促減少派發

新冠疫情下，海外抵港人士目前需要入住指定酒店隔離21日。不過，防疫酒店濫派即棄用品引發環保問題。有環保團體指，近日收到至少3宗同一防疫酒店派發即棄用具的投訴，指該防疫酒店亂派即棄用具，即使客人為環保要求退還，酒店仍會以防疫用品為由棄掉。環團擔心情況持續會造成不必要的浪費及污染，促請酒店減少派發即棄物資。

環保團體綠惜地球今日（16日）在社交網站貼文，指過去一個月，分別收到3則同一防疫酒店派發即棄用具的投訴。其中一位投訴人稱，在回港前已電郵通知防疫酒店，因會自備洗頭水、梘液、牙膏、牙刷、茶包、即棄餐具等即棄用品，同時可選擇用房間內的電熱水煲煲水，故要求酒店不用在房間內擺放膠樽水等任何即棄用品。

不過，當投訴人回港後一走入房間，即發現枱面有21支膠樽水列陣，並擺有大量用膠套所裝載的浴帽、牙刷等即棄用品，而隔離的21日期間，每日3餐，每餐都會額外奉上一支膠樽水，還有大量的餐盒、膠刀叉、膠袋等。即使投訴人一再提醒不用附贈膠樽水，但酒店還是每日或者不時送上。

然而，當投訴人欲將未用過的膠樽水及即棄用品退回，竟獲酒店回覆稱「防疫用品，即使未用過，都會棄掉。」投訴人明白有防疫顧慮，但既然客人已主動提出會自備，批評酒店僵化，濫派即棄用品，構成不必要浪費。

綠惜地球推算，今年1月本港有4,368名旅客入境，若全獲派發即棄物資，只是膠樽水就有36.6萬支，數量龐大，而且因被歸納為防疫用品，相關的膠樽水飲完想回收也不行，綠惜地球促請酒店檢討派發即棄用品及膠樽水的做法，客人有需要才提供，以減少濫派情況。