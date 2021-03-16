學術問卷兜搭女生　占卜轉運氹飲酒大肆非禮　男大學生被捕

前日(14日)葵涌區內發生一宗以「占卜轉運」儀式為名的風化案，一名少女醉酒「斷片」後疑遭非禮。警方經18小時調查後，極速破案，以涉嫌非禮拘捕一名姓黃(20歲)男子，有人被捕後承認曾向受害人上下其手。據知，被捕男子就讀公開大學一年級。

受害人為一名18歲大學生，她於3月11日途經葵涌街頭時，被一名陌生男子以進行學術問卷為由兜搭，期間聲稱可以提供占卜服務，少女留下自己的電話號碼。事隔數日後，少女收到該名男子的來電，對方聲稱懂得占卜轉運，可看來年運程。由於少女近日疑受事情困擾，信以為真，雙方相約於前日(14日)下午約3時在葵芳邨見面，並一起購買5支特醇雙蒸酒，聲稱用作占卜儀式。男子其後帶同少女到中葵涌公園進行占卜儀式。

男子要求少女將2支特醇雙蒸酒喝完，才能完成整個儀式。少女不虞有詐，飲酒後卻不省人事。直至當晚10時許，少女回復清醒，始驚覺自己躺在公園地上且衣衫不整，懷疑被人非禮，於深夜11時許報警求助。警方接手調查，按少女所描述，追緝1名身高約1.7米、瘦身材、蓄短黑髮、戴金色框眼鏡，犯案時身穿橙色風衣、黑色長褲及黑色運動鞋的男子，案件由葵涌警區刑事調查隊第6隊跟進。據了解，少女醉倒公園約7小時。

警員經18小時追查，並翻看附近的閉路電視，成功鎖定紅衣男的行蹤，於昨日(15日)下午4時採取行動，在港鐵葵芳站附近以涉嫌非禮拘捕涉案男子，帶署扣查。警方相信有人疑對環境十分熟悉，特意挑選僻靜的公園犯案，正調查他有否涉及其他案件，呼籲市民如曾遇到上述情況，或事發時在中葵涌公園目擊事發經過，須向警方舉報。

該隊主管黃露莎督察提醒，年輕人在網上或街頭認識新朋友時，在雙方未有充分了解時，勿單獨應約。