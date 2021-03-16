街站衝突打議員下屬　商人囚4周准保釋

商人去年在深水埗區議員劉家衡開街站時，跟議員辦事處職員衝突，期間傷及另一名區議員的女下屬。他早前被裁定一項普通襲擊罪成立，今（16日）在西九龍法院被判處監禁4星期。暫委裁判官陳姵妏表示，當時社會處於嚴重撕裂，被告指罵事主等人「人渣」、「垃圾」，並且出手襲擊，暴力程度絕不輕微。且被告被定罪後仍未見悔意，報告不建議判罰社會服務令，故有必要判監。被告隨即申請保釋等候上訴，裁判官准他保釋，但保釋金就要上調至5000元。

控罪指，報稱眼鏡批發商、現年49歲的被告尹載道於2020年5月29日，在深水埗元州街162號外襲擊余凱琳。辯方求情指，被告依然堅持沒有襲擊事主，故感化官不建議他接受社會服務令，但仍冀法庭能夠輕判。

裁判官裁決時指，有片段拍攝到襲擊過程，顯示當時被告情緒激動，手腳並用般施襲，相反事主等人一直捱打，並無還擊。雖然周圍多人勸止被告停手，但他沒有理會，直至警察介入始停止。最終考慮報告建議、案情及被告背景等因素，認為有必要判處即時監禁。