不滿獲政府注資仍逼放「無薪假」 前員工向國泰追討欠薪

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，旗下國泰航空飲食服務(香港)有限公司的前僱員，早前向勞資審裁署入稟向國泰航空申索，案件今日(16日)於勞審署繼續聆訊。

申索人蕭惠雯指，她辭職後遭國泰航空欠薪及不當地扣除工資，涉及金額約8,000港元。審裁官認為申索人早前曾同意公司對於特別工作假期的合約內容，現時再追究被扣減的無薪假工資理據薄弱，建議雙方庭外和解，經法庭主任調解後，最後雙方達成協議，國泰航空需賠償2,620港元予蕭。

蕭惠雯早前曾同意俗稱「無薪假」的「特別工作假期」合約，惟辭職後又不同意。她指，當時同意合約是基於社會經濟問題、以及受社會事件所影響，認同公司或有困難，故無奈同意有關安排，但後來得知國泰航空已獲政府資助，又稱「公司都已經問咗人借錢，唔使我哋幫啦」，憤而辭職，並於當時已否定「特別工作假期」合約內容。

審裁官李傑偉指出，由於申索人早已同意合約條款，除非有充分理由，否則不可單方面取消同意，認為申索人理據薄弱、立場不穩，故休庭片刻，建議雙方庭外和解。

休庭後勞資雙方就其中一項申索項目「6/2020年被扣減之2天病假薪酬」達成共識，申索人同意取消該申索項目，惟對其他項目中的細項如早退時間等仍有爭議，期間審裁官宣布再次休庭，並建議申索人可透過法庭主任的幫忙，釐清事實、充分了解法律程序。

李官又提醒申索人，如官司敗訴，需要賠償國泰答辯代表每次出席聆訊的當日薪金，而今次並非首次提堂，早前已有三次聆訊，如若敗訴需賠償的訟費金額不菲。經過兩次休庭、由法庭主任調解後，雙方同意庭外和解，國泰航空將經由勞審處發出支票，賠償2620港元予蕭惠雯。