醫學會批疫苗接種指引空泛敷衍　促提供嚴重副作用個案數據

本港至今有7人接種科興疫苗後死亡，令人質疑疫苗安全性。衞生署昨日(15日)終於發出疫苗接種指引，列明部分人士不能接種疫苗。香港醫學會今(16日)質疑接種指引是「灰色的指引」，批評指引有不清晰的地方，內容空泛及敷衍。該會又稱目前多宗有嚴重副作用個案均在接種疫苗後短時間內出現，難以排除與疫苗無關，促政府提供更多數據。

醫學會表示，有關接種指引有欠清晰，如未有清楚列明長期病患者病情未受控的話，要暫緩到何時才適合接種疫苗，而學術界亦無數據，證明市民的血壓或血糖要去到甚麼水平，才適宜接種新冠疫苗。

該會續稱，明白衞生署在疫苗接種指引內制訂硬性指標上有難處，惟指引不清下，家庭醫生只能憑其經驗，向求診人士提供意見，可能會建議病人將長期病情控制得更好才打針，認為對病人未必公道，亦會減少接種人數。

該會又指出，部分新症病人首次求診時，或會出現「白袍症候群」，即見到醫生已血壓上升，有關狀況亦會影響反映身體狀況的指標。有長期病患者過去在醫管局門診覆診，若突然轉向私家醫生求診，醫生未必清楚了解過往病歷。

此則，該會指近日港大及中大醫學教授，集體接種復必泰疫苗，相信會增加市民接種復必泰的信心；但相反科興疫苗在本港展開接種時，似乎已有問題，質疑政府無按藥廠指引，仍然安排60歲以上人士接種，令市民徬徨和擔心。