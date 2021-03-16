女童遭虐致死案　老師指死者搬家後性情大變

5歲女童偕8歲兄長疑遭生父繼母虐待，終致女童死亡之案件，今天（16日）於高院繼續審訊。控方今傳召死者Z的2名幼稚園班主任作供。其中一名老師在憶述Z的情況時，一度情緒波動及落淚，需法庭給予時間休息。2名老師均指Z在搬到和繼母與繼外婆同住後性情大變，校方更曾在她身上發現傷痕。

為Z撰寫中班評估報告的梁老師，今天作供時一度在庭上哭泣。她指Z原本是「好鍾意笑嘅小女孩」，很想獲得老師注意，留心上課及喜歡表達自己，與同齡小朋友無異。不過自Z搬家後開始常缺席上課，她更於同年9月5日發現Z的臉上及身體有傷痕。

Z入讀低班時的班主任林老師就形容Z是「好開心，好鍾意同人玩嘅小朋友」，而且相比其他小朋友更快適應幼稚園生活，開學時已沒有哭，之後的日子亦「無喊咁滯」，故其評估時Z亦獲得最好的評價。林老師又指Z入學時已沒有自理問題，亦毋須使用尿片，衞生及餐桌禮儀亦能掌握，願與小朋友分享及樂於助人而且「好乖」，並沒有學習困難。

但林老師指自Z於2017年8月搬家後情況卻有改變。搬家前Z會主動舉手並告訴老師曾去過哪兒，搬家後卻經常「合埋口唔出聲」，變成「好靜唔多說話嘅小朋友」。Z亦變得常問老師拿食物，以前她在早餐時只拿一碗麵，搬家後試過曾拿3碗麵吃。