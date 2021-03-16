涉以雷射筆照警　男學生被控管有武器受審

前年11月港島區有反修例示威，有男學生被控在香港仔一次堵路活動中管有雷射筆。案件今天（16日）在東區法院開審，被雷射筆射中的警長出庭作證，指自己認得被告就是當晚使用雷射筆的人，而雷射光束更一度照向他的頭部及眼睛。

20歲學生盧建熹被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，指他於2019年11月8日，在香港仔海濱公園的公眾地方，無合法權限或合理辯解而攜有一個能發出雷射光束的裝置。

警長鄭家瑋作供指，案發當晚有黑衣人兩度在香港仔海傍道聚集及堵路，第一次堵路佔據了東西行共6條行車線，他清理阻礙物時曾有人投擲石頭及汽油彈，至接近晚上11時才將大量石塊、垃圾桶、紙皮箱等雜物搬走。惟道路重開後10分鐘內便有人再次堵路，他於是再次帶隊乘警車到現場。

警長續指，警車沿香港仔海傍道進行掃蕩，在駛至香港仔中心大快活對出時，警長觀察到上面行人天橋有6名穿着深色衫褲的男子，有人大叫「死黑警，填命」。他便指示車長將車駛至田灣再掉頭，打算會合另一輛警方支援車，從天橋兩邊包抄掃蕩。據警長的觀察，天橋上層兩次發出綠色雷射光，照到警長的身體、頭部及眼睛，警長沿着光線向天橋上望，發現光速來自唯一有背囊的男子，便大叫「警察，停止」，最終該男子在天橋往香港仔海濱公園出口方向被其他警員截停。