主控開庭前暈倒　沙田站暴動案審訊押後

港鐵沙田站前年9月發生示威衝突，一名男技術員被指向警員眼睛照射強光，一名女公司經理則涉嫌投擲金屬物件擊中一名督察，另一名男子則涉以雨傘圖阻止警員關上車站控制室大門。3人上周起於區域法院，就暴動及襲警等罪受審。但今天（16日）案件開庭前，代表控方的律政司助理刑事檢控專員（特別職務）伍淑娟在法院停車場暈倒，需要送院檢查，法官因此下令將案後至明天（17日）復審。

由於伍未能上庭，律政司方面今早特別派員，將有關情況通知法庭。據律政司方面稱，伍暈倒後立刻被送往醫院，其後已清醒及等待接受診治，法官因此決定將案押後明天再續。

本案被告依次為劉婉玲（46歲，女公司經理）、謝嘉綸（44歲，活動策劃員）及李俊霖（28歲，技術員）。劉及謝被控一項暴動罪，指兩人於2019年9月7日，在沙田港鐵站參與暴動。劉再被控一項襲警罪，指她同日同地襲擊督察劉俊豪。李則被控一項抗拒正當職行職務的警員罪，及一項管有攻擊性武器罪，指他同日同地抗拒督察劉俊豪，及在B出口管有兩支雷射筆。