中學校長會批4核心科目改革操之過急　呼籲教育局慎思

教育局早前公布「優化高中4個核心科目」，修改中、英、數及通識課程，並於本月初完成諮詢。香港中學校長會今（16日）再度發文批評課程修訂，指4個核心科目課程改革對學生影響深遠，惟如此重大改動未經充分諮詢，便急於計劃在今年9月實施，呼籲當局慎思。

該會榮譽總幹事黃謂儒代表該會執行委員會在網頁撰文，質疑匆忙實施的「重新冠名科目」能否實現有關課程理念，以及能否肩負2000年教育改革所訂的目標，又指局方早前在未有嚴謹學術研究支持下，公開評論「現行通識教育科課程開放富彈性，容易被少數人士自行解讀演繹，推行出現異化」，質疑有關指摘對通識科教師及擔任考評工作的同工是否公平。

黃續指，教育局過去一直透過「重點視學」、「校外評核」等方式監察通識科的發展，以往亦未有對通識科課程設計或學與教作強烈非議，直指「突如其來而又沒有根據的指摘」對通識教師有欠公道，該會對此深感不安。

他總結，4個核心科目課程是整個高中課程的學習「核心」，對學生影響至深至鉅，惟未經充分諮詢便急於在今年9月實施，令人難以理解，擔心全港學校未有充足時間作全面規劃。他指，如要透過有關修訂為學生創造空間和照顧學生多樣性，須有更完善的規劃，與各持份者溝通，方能獲得充分支持，「按部就班的改革步伐，看來便是改革成功的不二法門」。

他續指，4科核心科目的改動影響課時的安排、選修科目的編排、學校老師的教學調配，以及初中課程規劃，更影響目前就讀中三的學生和家長的選擇，又指現時學校連最終的修訂也未清楚、大學收生資料亦欠奉的情況下，如何讓同學及早知悉及時作出恰當的選擇，高中選科或會影響學生整個生涯規劃，呼籲當局慎思。