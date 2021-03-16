鄭若驊民望續墊司底　陳肇始支持度創新低

被外界炮轟為「避政司司長」的律政司司長鄭若驊民望再次「墊司底」。最新一份民意調查結果顯示，鄭若驊的評分僅得23.9分，在3名司長之中繼續「包尾」，反對她出任律政司司長的比率為56%，支持率只有14%，被評為表現失敗。至於被外界炮轟抗疫無力的食物及衞生局局長陳肇始，支持率淨值再下滑創2020年2月以來新低，反對出任局長的比率高達49%。有學者狠斥兩人「霸住個位」招民怨，促她們問責下台。

香港民意研究所於今年3月8日至12日進行調查，以電話訪問了1,001名18歲以上香港居民，實效回應比率為47.6%。結果顯示，特首林鄭月娥的評分只有29.5分，支持她出任特首的比率只有18%，反對率高達72%，為今年1月以來新高，支持率淨值為負54%，43%的受訪者給予林鄭0分，被評為表現拙劣。

反對鄭出任律政司司長的受訪者高達56%，支持率淨值為負42%，其民望評分被其餘2位司長拋離至少8分。

至於13名局長方面，當中12位局長支持率淨值全部錄得負值，4名局長的支持率淨值再跌，當中包括陳肇始、環境局局長黃錦星、運輸及房屋局局長陳帆及教育局局長楊潤雄，反對率超過50%的保安局局長李家超及楊潤雄被評為表現失敗。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為鄭的民望再次「墊司底」與《港區國安法》的檢控工作速度過慢有關，再加上曾經有檢控官遞交上法庭的文件寫錯字，反映她監管不力，導致下屬錯漏百出，令人難以信服鄭能勝任律政司的工作，很多地方也乏善足陳，早便應該退位讓賢，問責下台「執包袱走人」，讓更合適的人選接任。

陳偉強又批評陳肇始抗疫不力，很多政策離地，不知民間疾苦，和鄭同樣需要問責下台，但她「霸住個位」是導致民怨四起的原因。