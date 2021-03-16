行會批准專營巴士加價申請　九巴城巴新巴下月起加8.5%

專營巴士獲批疫市加價！行政會議今(16日)宣布，全數批准九巴、新巴、城巴專營權一(即港島及過海巴士）以及新大嶼山巴士早前的加價申請，平均加幅介乎8.5%至12%，為自2006年政府引入專營巴士可加可減票價機制以來，批准加幅最高的一次。其中新巴及城巴的12%加價將分2階段實施。獲批的專營巴士公司下月4日起將加價5.8%至9.8%，屆時9成乘客每程多付不超過1港元，而新巴及城巴明年1月2日起再加價3.2%。至於龍運加價申請則不獲批准。

5間巴士公司分別在2018年至2019年向政府提出加價申請，行政會議今全數批准除龍運以外的加價申請。政府發言人表示，新巴及城巴2019年提出加價12%，經審議後認為兩間巴士公司受港島線和南港島線，以及疫情影響，客量及收入持續下跌，並指今次獲批加價12%，預料其業務仍錄得虧損，故全數批准加價對其持續營運是必要。

至於九巴獲批全數加價8.5%，發言人指九巴受疫情影響，若維持現有車費水平不變，在未來數年會出現虧損，並強調九巴獨營路線接近7年無加價。九巴「專營巴士豁免隧道費基金」將用於降低今次加價，經扣減後，實際加幅為5.8%。

嶼巴方面，發言人指考慮到加價對大嶼山當地居民的影響，行政會議決定將三條昂坪路線的星期日及公眾假期的票價加幅調高至約15%，並將適用於邊境路線及康樂消閒和特別服務的路線調高至約10%，讓主要服務當地居民路線可在平日票價加幅可相應稍為下調至介乎8.2%至9.7%。發言人又稱龍運路線雖受疫情影響客量大減，但有關財務狀況可在疫情好轉而改善，故加價不獲批准。

議員陳恒鑌亦批評在失業率高企的尷尬時間下加價，公眾必然有負面印象，要求當局考慮市民承受能力，又批評當局再延長「交補」門檻等安排屬小恩小惠的措施，不滿經常「半年半年咁做」，認為應要盡快恒常化。