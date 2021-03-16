47名泛民初選案　最少有5名被告已向高院申請保釋

47名發起或參與去年民主派「35+」初選人士，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，至今有11名被告獲准保釋。司法機構網頁顯示，最少有另外5名原本不獲准保釋的被告已向高院申請保釋，他們包括徐子見、岑子杰、毛孟靜、梁國雄和鍾錦麟，高院已排於3月19（本周五）、3月29日及3月31日處理他們的保釋申請。

首宗保釋申請的聆訊安排於本周五進行，由國安法案件指定法官杜麗冰處理，暫定須時60分鐘。高院將於3月29日上午和下午分別處理岑子杰和毛孟靜的保釋申請，並將於3月31日上午和下午分別處理梁國雄和鍾錦麟的保釋申請。據了解，另一名被告劉頴匡也將向高院申請保釋。

總裁判官蘇惠德原本准許15名被告保釋，律政司隨即要求高院覆核批准該些被告保釋的決定，但律政司其後撤回針對楊雪盈、劉偉聰、呂智恆、林景楠等4名被告的覆核，他們可保釋外出。高院法官杜麗冰經過3天的覆核聆訊後，批准黃碧雲、鄭達鴻、彭卓棋、柯耀林、何啟明、施德來、李予信等7名被告保釋。至於伍健偉、譚文豪、郭家麒和張可森等4名被告被撤保釋還押候訊。