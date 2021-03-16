失業率飆至7.2%　逾26萬人無工開　17年來新高

本港最新失業率攀至7.2%，達17年來新高！政府統計處今（16日）公布最新失業數據，首次反映整個保就業計劃結束後的慘況，去年12至今年2月經季節性調整的失業率攀升至7.2%，較去年11月至今年1月的7%上升0.2個百分點，達2004年以來高位；就業不足率亦上升0.2個百分點至4.0%，為沙士後的高位。而失業及就業不足人數亦齊齊上升，分別增加8,300人及6,400人，至26.16萬及15.46萬人。

按行業分析，與消費及旅遊相關行業，即零售、住宿及膳食服務業，合計的失業率在去年12月至今年2月仍然高企於11.1%，其中零售業失業率由8.9%，上升0.2百分點至9.1%。大多數其他行業的失業情況亦有惡化，尤其在進出口貿易業、郵政及速遞活動業、教育業，以及藝術、娛樂及康樂活動業。

總就業人數方面，去年12月至今年2月的總就業人數為約361萬人，較去年11月至今年1月的約363萬人，下跌約逾2.05萬人；同期的總勞動人口亦由約388.4萬人下跌至約387.1萬人，減少約1.23萬人。

勞工及福利局局長羅致光指出，由於疫情尚未完全受控，加上訪港旅遊業仍然冰封，勞工市場在短期內仍將面對挑戰，隨着新冠疫苗接種計劃開展，期望疫情帶來的威脅可逐步減退，而這將在今年稍後有助紓緩勞工市場壓力，政府將繼續密切留意相關情況。