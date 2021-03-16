塗污政黨橫額後拒捕傷警　學生還押候判

男學生涉嫌以噴漆塗污民建聯的橫額，被制服時更拒捕及咬傷警員的手指，被控刑事損壞、拒捕、襲警共3項控罪。他今天（16日）在東區法院承認所有罪名，主任裁判官羅德泉將案押後至3月30日判刑，被告還押懲教看管，以等候一系列報告。

18歲被告曾桓輝，被控於2020年4月25日，在柴灣雅麗閣外欄杆，無合法辯解而損壞屬於鍾明彰的民建聯橫額、抗拒執行職責的警員10265、並襲擊在正當執行職務的警員10852。

案情指，4月21至23日，柴灣區內有4張民建聯橫額被人用噴漆噴字毀壞，警方於是展開隱密行動調查，終在案發當日凌晨目擊被告以噴漆在橫額寫字。4名警員上前試圖制服他，惟被告不斷掙扎，大叫「有狗」、「手足救命」等說話，並咬傷警員10852的兩隻無名指，令兩指分別有腫脹、流血及擦傷的情況。另外警員10265的左前臂就有流血，而被告的臉部及左大腿就出現紅腫。警方事後在被告身上搜出4罐噴漆、一對有漆油漬的膠手套、替換衣物等。事主鍾明彰要求被告賠償100港元。

律師求情時指，被告本質不壞，今次犯案只是一時衝動，而案發後、未被正式起訴前已經主動配合心理學家輔導，可見他的悔意在很早期已出現。而被告就讀的學校亦留意到被告即使有案底在身，亦堅持學習的態度，答應會為他保留學位，請求法庭輕判。