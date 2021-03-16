監警會接1950宗涉及反修例投訴　31%須匯報

監警會今(16日)舉行公開會議，公布了投訴警察課的每月統計數字、就修例風波衍生的投訴統計數據、就監警會針對修例風波向警方提出的意見52項建議的最新情況，以及投訴警察課刑事及違反紀律事項等。警方則報告了過去的一年多以來，為增加與社區、群體及公眾的溝通與聯絡所作出的努力。

據會議的資料，截至今年3月5日，接獲共1,950宗涉及反修例風波相關的投訴，其中31%即621宗為「須匯報投訴」，其餘的1,329宗則為「須知會投訴」。在621宗須匯報投訴中，有676名投訴人，選擇全面調查有185人、選擇撤回的有146、投訴無法追查的佔74人、未決定投訴處理方法的有10人，選擇透過簡便方式解決的有10人。

警察公共關係科高級警司謝翠恩表示，針對監警會去年5月向警方提出的52項建議，警方已在近期分別向行政長官及監警會進行報告，總括而言警方已完成監警會的26項建議，及推出了49項新措施，包括增加與傳媒的溝通及改善羈留設施等。警方又透露，傳媒聯絡隊的人數已由100多人，增加約一倍到約300多人。

謝又表示，為增加公眾對警方的認識，去年警方作出了大量的努力，包括自家創作及拍攝警聲、與20個界別專業及社區團體組成溝通群組、進行了約380次案情簡布、發放了約120封信件予機構及傳媒澄清事實、發行了約8萬份警聲特刊等。

2020年投訴警察課接獲整體須匯報投訴有1,211宗，較2019的1,643宗少減少了26.3%，而在今年的1至2月，該科則接獲了185宗須匯報投訴，較2020同期的187宗微跌，其中約95.1%為輕微指控，包括疏忽職守114宗（61.6%）、行為不當/態度欠佳62宗（33.5%）。