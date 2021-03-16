去年第4季居民總收入7,405億　較前年同期跌3.8%

新冠肺炎疫情重挫本地經濟，政府統計處今（16日）公布去年第四季的本地居民總收入，數據顯示較2019年同期下跌3.8%至7,405億港元，較GDP多出268億港元，主要因投資收益淨流入。同季以當時市價計算的本地生產總值（GDP）估計為7,137億港元，按年跌幅為4.1%。扣除期間價格變動影響後，該季本地居民總收入，較19年同期實質下跌3.6%；GDP則實質下跌3%。

政府統計處顯示，該季香港初次收入亦較19年同期下跌8.4%，總流入為3,484億港元，相當於該季GDP的48.8%。初次收入流入主要包括投資收益，當中直接投資收益下跌0.6%，主因是部分本地大型企業在外地的直接投資收益減少；而證券投資收益亦較19年同期錄得8.1%的跌幅，歸因於本地投資者獲取的非本地長期債務證券利息和股權證券的股息收益減少。

同時，去年第四季本港初次收入總流出，亦下跌9.3%至3,216億港元，相當於該季GDP的45.1%，當中直接投資收益較19年同期下跌3.3%，主要是由於部分大型跨國企業在本地的直接投資收益減少；而證券投資收益則下跌14.3%，主要是由於非本地投資者獲取的本地短期債務證券的利息收益減少。

就去年全年而言，以當時市價計算的香港本地居民總收入較2019年下跌5%至28,592億港元；扣除價格變動的影響後，則較2019年實質下跌5.8%。而去年全年初次收入總流入為15,387億港元，相當於同期GDP的56.8%；初次收入總流出則為13,902億港元，相當於同期GDP的51.3%。