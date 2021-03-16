政Whats噏：又話寧願辭職都唔宣誓？ 王進洋打倒上月的我

立法會明日(17日)將會首讀《2021年公職(參選及任職)(雜項修訂)條例草案》，一旦修例草案獲得通過，屆時所有現任區議員都要宣誓擁護《基本法》同效忠香港特區。離島區議員王進洋上月底曾經喺Facebook表態，宣稱自己會喺修例後、安排宣誓時自行辭職。之不過，佢今日(16日)接受傳媒訪問時就修改立場，話自己未必唔會宣誓喎！

咁豈不是「今日的我打倒昨日的我」？王今日受訪時形容自己目前嘅諗法，「比例係辭職佔六成、留低佔四成」，擔心自己作為區議員嘅資源會落入對家手上，擔心冇咗公職身份嘅話，未來要搵政府部門接洽時會更加吃力。但佢都同時戴返頂頭盔，話會畀自己3個月時間思考，聽多啲街坊意見，最遲6月先會做決定喎。

睇返王上月24日喺Facebook上嘅貼文，佢當時就指自己追求嘅嘢，係一啲珍重而莊嚴嘅抗爭口號同原則，形容呢啲係超越對物質嘅追求，所以唔希望被區區四萬蚊同虛而不實嘅議席所限制喎。咁到底區議員嘅酬津同議席重唔重要？睇怕要等佢作最後決定之後，點樣再去辯解喇！