科學園第二階段擴建或拖至2026年　議員斥難趕上創科步伐

早前《財政預算案》表示會預留30億港元，用於科學園第二階段擴建，立法會工商事務委員會今(16日)召開會議，有議員批評擴建開支大，但未有時間表，政府在協調香港創科發展考慮不周，難以趕上創科步伐。

創新及科技局遞交立法會文件顯示，相關擴建會分兩批次進行，預計第一批次的工程涉及約1.25萬平方米的樓面面積，以興建實驗室為主，其設計會針對醫療科技、人工智能及機械人技術的相關研發活動需要，預計2022年底會完成實驗室空間，其他配套最遲2024年完成，相關預計開支為9.59億港元。另第二批次的工程初步估計涉及約15.5萬平方米的樓面面積，科技園公司會稍後因應當時需求、工程成本估算等再作詳細規劃。

議員何君堯形容政府擴建計劃猶如「僭建」，估計若要完成第二階段擴建，至少開支要近20億港元，惟第二批次未有時間表，或要到2026年才能完成。他批評政府「功夫好多，按本子做事」，成效太慢，難以趕上創科需要的步伐。他又批評，政府已在蓮塘/香園圍口岸以南預留一幅56公頃土地作科學園及工業邨，為何不在現有地起？香港創科發展「東一忽、西一忽」，政府部門間有何協調。議員劉國勳亦指，現時已劃出蓮塘土地，政府應與居民接觸。

發展局局長黃偉綸表示，政府已在該口岸以南預留一幅56公頃土地，科學園公司今年下半年將完成該土地作為科學園及工業邨的可行性研究報告。創新科技署署長潘婷婷指，香港創科發展整體由創科局統籌，而在落馬洲河套地區發展港深創新及科技園（創科園）亦會在2024年起陸續開始運作。

根據文件，由於現時科學園內約5.9萬平方米實驗室空間近90%已租出，而科技企業合計需要額外的實驗室空間，故需要科學園第二階段擴建整體計劃，當中涉及在園內加建兩座附屬樓，以及在部分平台加建實驗室，亦會設有支援研發活動的辦公室和其他配套設施等。

另外，去年施政報告提到，科學園兩個分別專注於醫療科技和人工智能及機械人科技的「InnoHK創新香港研發平台」，首批研發機構相繼陸續設立，並正積極探討建設第三個研發平台。惟早前有報道指因應疫情庫房儲備不足，政府疑會暫緩計劃。議員廖長江查問相關籌備工作在甚麼階段，是否有暫援。潘婷婷未有正面回答，只指第三個研發平台仍在籌備階段，現未有時間表，在廖再追問下，潘才承認時間表是「拖長」，因有考慮疫情與院校因素等，主席鍾國斌則提問，「主因唔係因為冇錢？」潘停頓一會才回答，「這不是最重要考慮。」