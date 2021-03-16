小型工程意外多　政府擬將4項工程納入呈報機制　議員批涵蓋不足

本港在09至18年間發生182宗致命工業意外個案，當中68宗涉及小型工程，即工期少於6周或僱用不超過10名工人，按現行機制，承建商毋須向勞工處呈報有關工程。立法會人力事務委員會今日（16日）召開會議，討論改善法定建築工程呈報機制，有議員批評當局新納入的4項工程不足，令人感覺無補於事，建議涵蓋更多工程。

當局早前建議擴大呈報範圍，加入4項風險相對較高的建築工程，包括搭建、使用或拆卸等多項吊棚工程、建造長2.5米或以上隧道工程、建造或拆卸樓宇工程、以及任何需要工人在超過1.2米深的坑槽、豎井、坑道或挖掘空間內工作的建築工程。

調整呈報建築工程的期限為工程開展前，並檢視制度下承建商需提交的資料，以便當局有效篩選高風險工作場所並盡早巡查。

議員潘兆平關注修例後會增加多少宗呈報。勞工處副處長（職業安全及健康）梁永恩指，新納入的工程性質佔該68宗致命工業意外個案一半，其他工程則非常廣泛，涉及維修天台、斜坡、地板等工程。他指，就修例後會增加多少宗呈報，勞工處沒有準確數字，但每年有數千個吊棚工程。

議員柯創盛關注落實時間及諮詢工作。梁永恩指，早前已會見多個建造業商會及工會，普遍支持修例，亦有給予當局意見，認為有空間完善，例如再納入某些工程，並建議利用whatsapp作呈報。他指，當局會盡快進行法例草擬，目前未有確實時間表。

委員會主席兼勞工界議員陸頌雄認為，當局新增4項工程不足夠，建議可涵蓋7成工程，否則令人感覺無補於事，又問到承建商需提交甚麼資料，資料不足會如何處理。梁永恩表示，因為有關工期較短，而致命意外機會較高，若承建商沒有呈報或資料不足，按目前法例會被罰1萬港元，當局已建議將罰款金額提升3倍。