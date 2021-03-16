港大發現抗麻風藥可治新冠肺炎　有望全球廣泛應用

新冠肺炎疫症大流行，全球均努力研發不同治療藥物，香港大學醫學院聯同外國多間研究所及大學合作，發現抗麻風藥物「氯法齊明」（clofazimine）有效抑制新冠病毒，並可作預防及感染後治療。港大醫學院團隊表示，有關藥物既安全又廉價，有望可在全球廣泛使用，並減輕醫療負擔。

港大醫學院微生物學系及生物醫學學院，聯同美國桑福德‧伯納姆‧普雷比斯醫學發現研究所、加州大學洛杉磯分校、加州大學聖地牙哥分校、哥本哈根大學、以及Calibr at Scripps Research合作，發現「氯法齊明」可阻斷新冠病毒的複製能力，在金黃敘利亞倉鼠模型的實驗中表明，該藥可顯著減少肺部損傷，並預防由病毒引起的「細胞因子風暴」。

團隊又指，「氯法齊明」有預防及治療效用，可考慮試驗單獨使用，或與目前的藥物「瑞德西韋」共同服用。有份參與研究的港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇表示，「氯法齊明」仍有待進行人體臨床實驗，以進一步證實治療新冠肺炎的效用。