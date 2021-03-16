東方獻貓狗善終園藍圖　政府拒絕　議員怒轟無心解決問題

本港動物權益保障嚴重不足，不少貓狗被殘酷對待，惟防止殘酷對待動物的法例十分落後，未能有效打擊虐待動物罪案發生。有見及此，東方報業集團(下稱東方)深入探討流浪貓狗問題後，向政府獻上「貓狗善終園」藍圖，為流浪貓狗提供生養死葬，早前更被立法會研究動物權益相關事宜小組委員會納入議程探討。然而政府竟指長期在庇護所飼養流浪動物，對動物的生理及心理狀況並不理想，甚至鼓勵棄養。議員狠批政府「一開波就話搞唔掂」，令人覺得無心解決問題，直言「唔係畀錢就可以解決所有問題」。

立法會研究動物權益相關事宜小組委員會，於今年1月將本報藍圖納入議程。漁農自然護理署今日(16日)向立法會發出文件，提到知悉近年有意見認爲政府應提供公營動物收容設施，以公帑提供一站式的動物相關服務。但基於動物福利及疾病控制等因素，獸醫專家認為動物庇護所只適宜作短暫收留動物之用。長期在庇護所飼養流浪動物，對動物的生理和心理狀況亦非理想。再者，長期飼養流浪動物除了涉及大量的政府財政及土地資源外；亦存在道德風險，極可能被人濫用，甚至鼓勵棄養動物，產生惡性循環。文件中又指，據了解，其他國家如英國、澳洲、日本及新加坡的公營動物收容設施，亦沒有長期收容流浪動物。

小組委員會主席陳克勤怒斥政府的思維非常封閉、落後，對於其回覆十分失望。他認為政府不能抱住「畀錢你，你就幫我解決」的態度，單靠外判模式支持領養服務。陳批評政府責任感欠奉，令人覺得無心解決問題，直言「唔係畀錢就可以解決所有問題」，否則就不需要政府的存在。陳又指政府只是主張現有的一幢式動物管理中心，已可以處理流浪動物的有關工作，但東方的藍圖是指為動物提供一大片地方，包括大樓、活動草地等，概念不像政府般狹隘，批評政府「未搞清概念」，「一開波就以固有模式，話呢樣野搞唔掂」，至少應先進行研究了解效益。

對於政府以建議涉及大量土地資源而推搪，另一委員何俊賢直言香港的確「缺地」，但動物善終圖地方「可大可小」，不是要求政府物色住宅用地，可以利用邊陲地帶，甚至在校園區設置動物善終園，同時可達致教育用途。只是在於政府是否願意嘗試，而現有的回覆令公眾難以理解政府對動物福利的立場。

此外，本報至今先後獻出6個藍圖，但無一被採納。何俊賢認為眼見合理的民間意見，政府應開放平台予以討論，在部門間進行研究，其後再提供妥善回覆，讓提議者知道「邊條路行得通」、再作優化。他亦直指公務員「匿喺房到做嘢」，應嘗試新方法突破固有思維。