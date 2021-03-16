病人針灸猝死揭發無中醫牌　按摩師認罪候判

五旬女子因坐骨神經痛及背痛，去年4月到火炭一所醫館接受一名女按摩師針灸治療，惟她在療程期間突然暈倒，送院後即晚不治。驗屍報告證實她生前患有缺血性心臟病，其死因與針灸療程無關，但事件揭發涉事按摩師是無牌中醫。該名按摩師今日（16日）在沙田法院承認一項未經註冊作中醫執業罪。裁判官准她繼續保釋至4月13日，等候索取社會服務令報告始判刑。

53歲被告張少琼，報稱按摩師，她被控於2020年4月1日，在火炭禾寮坑路安盛工業大廈4樓F1室仁德經絡理療養生館，並非註冊中醫而在香港以中醫身份執業。

案情指，本案死者彭彩去世時52歲，任職會計，被告則是肇事養生館的唯一東主。案發當晚8時許，被告為死者的背部進行針灸約40分鐘後，死者便感到胸口痛，繼而昏迷不醒，死者隨即被送院搶救，並於當晚不治，案件交由警方跟進。其後驗屍報告證實，死者身上無明顯傷痕或創傷，其直接死因應與她生前患缺血性心臟病有關，無證據證明被告的針灸療程導致死者死亡。

警方調查後發現被告為無牌中醫，遂拘捕被告。警誡下被告直認自己是無牌中醫，死者是她的熟客，事發當日她獲告知死者有坐骨神經痛及背痛，遂替死者進行針灸；在完成首輪約40分鐘的療程後，她再替死者進行另一輪療程，擬替死者疏通經脈及活血，以消除對方手腳的麻痹感。詎料死者在第二輪療程開始後5分鐘，便出現冒汗及嘴唇轉白，她即時拔針中止療程。