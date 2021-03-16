農曆新年無助零售業起死回生　工會料失業率本月再惡化

零售業務經歷剛過去的農曆新年後，無助起死回生，失業率進一步上升。有工會指，農曆牛年未能挽回零售業界的生機，預視本月的失業率更加惡化，理想觀望本年底才會回復正常，批評港府不作為，令市民勒緊褲頭過活，促當局以現金補貼就業困難人士，並盡快安排通關，讓旅客挽救零售業。

零售、商業及成衣總工會總幹事張麗霞表示，零售業界最新的失業率是繼沙士後嚴重，並預期會再度惡化，因為農曆新年本是業界經營的旺季，理論上生意不錯，但疫情籠罩下，業界由去年要求員工放無薪假，演變至今年的裁員潮，不少大型品牌的商舖在新年過後仍無起色，基本上5間舖只執剩1間，希望當局短期向就業困難且收入微薄的員工提供現金補貼，讓他們渡過難關，且本港零售業十分依賴旅客，長遠希望盡快通關。

張又指，即使疫情下月理想地好轉，零售業亦需時間慢慢恢復，因企業仍對經濟前景有所擔憂，不會貿然重開所有生意，而港人即使有剩餘的現金儲蓄，亦不會胡亂消費，觀望在今年底生意才會回復正常水平。