政Whats噏：袁海文指控秘書處失職違法　民政發稿反擊批失實

今屆區議會目前由民主派主導，自上任起一直同政府爭拗不斷，又經常被指喺會上嘅討論超出《區議會條例》所賦職能嘅議題，多次觸發各區秘書處同與會官員拉隊離場。深水埗區議員袁海文今早(16日)舉行記者會，指控該區秘書處涉嫌選擇性刪除議員發言記錄同錄音內容，質疑有關行為屬違法。​民政事務總署晚上發新聞稿反擊，批評有關指控失實，對此表示極度遺憾。

事件涉及去年11月深水埗區議會第6次大會。袁話自己喺該次會議上，曾要求秘書處修訂上兩次會議嘅記錄，補回民政事務專員(DO)離場後嘅議員發言記錄，包括討論前年10月深水埗有的士司機撞傷途人，同有關修改歷史教科書嘅議程。

袁不滿會議通過修訂後，秘書處將經過刪減嘅錄音內容上載到網絡，並無紀錄到有議員曾提出修訂；又批評秘書處上月向區議員發出第6次會議記錄嘅初稿當中，稱會上區議員並冇提出修訂，有關會議記錄獲得通過。

總署晚上發新聞稿重申，若發現區議會所討論嘅事項不符合區議會法定職能，秘書處將未能就有關項目提供秘書服務，包括撰寫會議記錄、把相關會議錄音上載至區議會網站等，而秘書處職員同其他政府人員亦唔會出席該部分會議或參與討論相關文件，強調係一貫做法。

新聞稿又強調深水埗區議會第4同第5次會議，有內容不符要求，DO已經喺會上多次申明立場，故並無將內容包括喺相關會議記錄當中。總署又形容，喺第6次大會上冇區議員提出修改，袁只係提出加入「增補」段落，而DO喺會上亦已表明即使區議會通過接納「增補」段落，秘書處亦不會跟進有關記錄。總署又批評袁喺過去三星期冇就初稿提出修訂，而喺今日嘅會議上亦無提出修改建議，批評其作出失實指控，對此表示極度遺憾。

袁亦隨即反駁，形容總署嘅回應對於篡改議員喺會上言論一事直認不諱，批評當局不但冇認錯，更企圖隻手遮天，形容做法係厚顏無恥、自摑咀巴。袁又話，自己今午已就事件報警同落口供，明早會再往廉政公署舉報咁話喎。