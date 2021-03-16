西貢牛被套GPS頸圈　漁護拍片死撐正常　關注團體要求鬆綁

西貢牛「531」被政府套上追蹤位置的頸圈，痛苦至流下「牛淚」，報道引起廣泛回響，漁護署昨亦隨即在社交媒體發文交代，更拍攝短片展視頸圈未有勒緊牛頸。然而，網民不滿解釋，甚至有人要求漁護署長戴上頸帶來了解牛隻感受。有關注團體代表指，現應先為牛隻「鬆綁」，再更換成較小型裝置。

西貢牛事件曝光後，惹來各界抨擊，漁護署旋即在社交媒體交代，指GPS頸帶是試驗計劃，以「物聯網技術」偵測野外牛隻位置，藉此研究避免牛隻發生交通意外，達到「人牛共融」，保障牛隻嘅動物福利。漁護署又強調昨日獸醫為幫「531」做檢查，觀察期間牛隻如常進食，獸醫會每星期最少兩次，去為其檢查，確保頸帶不會影響健康，在貼文中強調「放心會定期睇住牛牛」等字眼。漁護署又上載「531」片段，片中獸醫把頸帶在牛頸旋轉一周，但似乎亦要用上一定氣力，而且GPS儀器面積頗大。

然而，網民對漁護署交代並不滿意，貼文下有300多個「嬲嬲」，有人批評「依家咩年代呀，仲要綁一個咁大咁重嘅嘢，要觀察都可以有啲先進啲嘅科技啦！ 」、「手錶都有gps啦，使鬼咁大舊咩」，另亦有人指「研究未完成一半隻牛牛已經抑鬱而流淚⋯⋯」，批評香港動保法落後，甚至有人要求漁護署長戴GPS頸帶來了解牛隻的感受。

大嶼山愛護水牛協會主席何來表示，漁護署應在大眾關注下，先為牛隻「鬆綁」，「睇片都見到佢有不適」，然後再更換較小型裝置，她指現時市面上有數百港元便可購入1港元大小的GPS裝置，認為政府不是沒有選擇，是未有周全考慮，又批評現時部門計劃不夠透明，希望可以交代詳情。

漁護署發言人回覆指，是次試驗計劃亦曾考慮使用GPS耳牌，但由於GPS耳牌容易令牛隻受傷，因此並不適合用於在野外棲息的牛隻，會繼續留意國際上有關科技的發展。該署又指，署方及機電工程署稍後為計劃作初步檢討。