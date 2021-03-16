西草灣路驗車大樓下月啟用　重置九龍3個驗車中心

運輸署今（16日）表示，位於青衣西草灣路、全新落成的多層運輸署車輛檢驗綜合大樓將在下月1日起分階段啓用，以重置3個現有政府驗車中心，即新九龍灣驗車中心、九龍灣驗車中心及土瓜灣驗車中心。該3個驗車中心將於重置後停止運作。

驗車大樓位於青衣西草灣路18號，3個樓層設有共30條驗車線及其他輔助設施，可檢驗各種類型的車輛，以及進行新款車輛的類型評定及車輛登記前檢驗。驗車大樓分3個階段啟用，首階段即下月啟用地下樓層，以重置新九龍灣驗車中心。

至於在今年第一季，將啟用一樓及二樓，以重置九龍灣及土瓜灣驗車中心。運輸署提醒車主或其代理人，應按照原有預約信件上的日期、時段及指定驗車線到達驗車大樓，為已預約的車輛進行檢驗。此外，如車主或其代理人於預約服務時有提供聯絡號碼，亦會獲電話或短訊通知前往驗車大樓接受車輛檢驗。

為方便公共小巴往返驗車大樓進行檢驗，當驗車大樓一樓啟用後，署方將會開放往返青衣及區內指定道路予公共小巴行駛。公共小巴只可行駛指定路線往返驗車大樓驗車，包括青荃路（經青衣北橋）、青衣北岸公路、長青公路、青衣西路及西草灣路。