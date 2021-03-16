政Whats噏：港台立立亂　指曾邀工會會面遭拒　

李百全上任後下令抽起《香港故事》等多個被指有問題節目，引發員工不滿。

香港電台(港台)近年頻頻被炮轟立場偏頗，更屢次被裁定違反廣播機構節目守則。政府決定加強對港台嘅管治同管理，更安排由政務官出身嘅李百全空降出任廣播處長，惟李上任後引起部分員工不滿。港台節目製作人員工會原定上周五(12日)舉行員工大會，惟李拒絕赴會，工會尋日(15日)就再向李發邀請。港台回應查詢時未有回應李今次會否出席，惟透露較早前曾安排李等管理層同工會理事會面，但就話係工會主席趙善恩要求擱置喎。

李百全自本月1日履新後，先後下令抽起《香港故事》等多個被指有問題節目，引發員工不滿。工會早前要求同李喺員工大會上會面不果，尋日再發邀請後亦未獲回應，今日就喺社交網站發貼文形容「等你（李）等到心痛」。港台發言人回應查詢時，未有正面回應李會否應邀出席員工大會，但就強調李重視同員工溝通，已多次喺管理層陪同下到訪各部門，未來亦會透過有效渠道同前線員工加強溝通。

而趙就澄清，指港台所謂較早前會面係指原定3月10日嘅官式拜訪，並冇實務意義，強調李嘅決定引起強烈反彈，故邀李出席員工大會直接解釋編輯決定，但對李不敢面對員工感到極度遺憾。趙又強調，工會歡迎真誠溝通，奉勸處長以理服人。