旅發局料今年有960萬旅客訪港　疫情回穩推本地「海上Staycation」

旅遊業在疫情下被冰封，旅發局今(16日)預計今年訪港旅客約960萬人次，是去年的1.6倍，亦是2018年旅客訪港高峰期的15%。根據旅發局遞交立法會文件中指，估算是按「旅遊氣泡」所建議的模式，如跨境往來每日航班或交通設有上限，旅客亦須符合指定條件才可訪港等條件。旅發局指由於疫情仍影響全球，估計未來3至6個月，香港仍難以全面恢復跨境往來，但有機會與個別市場逐步重啓旅遊，預計會是內地、東南亞等。

局方又指在第三季、第四季才會有較多主要市場的旅客能到訪。旅發局強申估算是按當時情況的最樂觀估算，實際訪客人數仍受疫情發展、接種疫苗成效等因素影響，數字存有極不確定性。

對於未來一年的工作，旅發局以鼓勵本地消費及帶動氣氛的工作為先，待疫情穩定後，推出全新「賞你住」計劃，又會在政府放寬本地遊限制後，推出新一輪的「賞你遊香港」。 由於預計郵輪旅遊需要較長時間恢復，旅發局會在疫情穩定後，宣傳不涉及掛靠本港以外其他港口的郵輪公海遊，即「海上Staycation」等，另短期會先資源在大灣區進行推廣，吸引當地旅客來港過夜度假。旅發局又會加強業界提供協助，減免優質旅遊計劃商戶的續會及新申請費用，把以往景點配對基金的資助由一半的市場推廣金額，增至7成，郵輪旅遊的合作推廣項目亦可受惠等。旅發局預計，今年市場推廣預算為11.38億港元，包括常規撥款3.73億港元，以及《財政預算案》增撥的7.65億港元，會投放4億港元用於短期的策略，包括促銷等。

旅發局又提到，受疫情影響，去年全年訪客只錄得約357萬人次，較2019年5591萬人次下跌93.6%，與入境旅遊相關的總消費亦由19年約2,562億港元下跌至去年159億港元。酒店房間入住率亦由19年的79%下跌至去年的46%，去年2月的入住率更一度下跌至不足3成，酒店平均房租亦較19年下跌26.5%，約887港元一晚。旅發局指，隨着更多酒店吸引本地居民入住度假，加上有酒店接待檢疫人士，入住率才逐步回升至逾5成。