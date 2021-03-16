11人打疫苗不適送院 六旬漢接種復必泰後中風

本港出現首宗接種復必泰疫苗後中風事故！政府公布，一名61歲男子昨(15日)到荔枝角公園體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後，出現中風情況，於昨午4時39分被送往瑪嘉烈醫院。另有一名35歲女子昨到香港中文大學醫院社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗後，左手臂出疹、氣促及嚴重過敏反應，須送往威爾斯親王醫院。兩宗事故均須留院觀察。

昨日(15日)再有11人接種新冠疫苗後出現不適送院，當中6人接種復必泰疫苗，另5人接種科興疫苗，其中2宗接種復必泰疫苗的送院個案須留院觀察。

復必泰疫苗中心昨出現多宗送院個案，一名30歲女子到曉光街體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後，感到血管迷走神經性昏厥，於昨早11時04分被送往聯合醫院，毋須留院；一名61歲女子到同一地方接種疫苗後，感到暈眩及頭痛，於昨午2時06分被送往聯合醫院，亦毋須留院。

一名63歲女子，到中山紀念公園體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後，感到暈眩及胸口痛，送往瑪麗醫院情況穩定，但經治療後，她不遵從醫生勸告自行出院。一名64歲女子到元朗體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後，咀唇出現腫脹情況，送往博愛醫院，毋須留院。

科興疫苗方面，一名48歲女子到林士德體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後，感到暈眩及左上肢乏力，被送往瑪嘉烈醫院，情況穩定。經治療後，不遵從醫生勸告自行出院；一名64歲女子到同一地方接種疫苗後，有出疹情況，送往瑪嘉烈醫院，毋須留院。

一名36歲女子，到九龍灣體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後，感到暈眩，於昨午1時55分送往聯合醫院，毋須留院。一名63歲女子到香港中央圖書館社區疫苗接種中心接種疫苗後，感到暈眩及噁心。送往律敦治醫院治理後毋須留院。