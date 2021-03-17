增21指明地方及1校被納入強制檢測名單

政府昨晚(16日)表示，將引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處22個指明地方的人士（下稱「受檢人士」）接受2019冠狀病毒病核酸檢測。

現時，在全港所有地區，如有住宅（包括商住兩用）大廈新增一宗或以上確診個案，或其污水樣本檢測呈陽性，顯示可能存在感染風險，均會被納入強制檢測公告。

針對工作場所的檢測方面，如某一個工作場所出現一宗或以上的確診個案，便會被納入強制檢測公告。

昨日有21個符合上述準則的指明地方及一間學校被納入強制檢測公告。

納入強制檢測公告的大廈名單

A. 新增一宗或以上確診個案或污水樣本檢測呈陽性的大廈

新增一宗或以上確診個案

1. 香港堅尼地城堅彌地城新海旁 38 號泓都第 1 座

2. 香港銅鑼灣大坑道 16 號

3. 香港九龍何文田山道 23 號督察級警察宿舍 C 座

污水樣本檢測呈陽性

1. 香港中西區西摩道 2A 號蔚然

2. 香港中西區西摩道 13-13A 號

3. 香港中西區西摩道 33 號瀚然

4. 香港中西區衛城里 4 號嘉苑

5. 香港中西區衛城里 4A 號

6. 香港中西區衛城里 10 號

7. 香港中西區衛城里 12 號

8. 香港中西區活倫臺 1 號活倫閣

9. 香港中西區活倫臺 2-3 號福臨閣

10.香港中西區活倫臺 4 號嘉倫軒

11.香港中西區衛城道 3-3A 號孔翠樓

12.香港中西區衛城道 6 號衛城閣

13.香港中西區衛城道 9A-9C 號活倫大廈

14.香港中西區堅道 100 號殷然

15.香港中西區西摩道 11 號福澤花園 A 及 B 座

B. 出現一宗或以上確診個案或污水樣本檢測呈陽性的場所

新增一宗或以上確診個案

1. 香港中環皇后大道中 1 號滙豐總行大廈

污水樣本檢測呈陽性

1. 香港中西區衛城道 11 號港九五旬節會五旬節堂(香港)

2. 香港中西區衛城道 7 號孫中山紀念館

C. 其他

1. 香港九龍九龍城區嘉林邊道 28 號Ｂ地下九龍迦南中英文幼稚園