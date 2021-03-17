防疫及社交距離措施延長至月底 餐飲場所須改善通風

政府今日(17日)凌晨表示，將就《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）、《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）及《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）下的指示及指明刊憲，以維持現行的社交距離措施，並加強餐飲業務處所內的防感染措施。這些指示及指明將由2021年3月18日生效，為期14天，直至2021年3月31日（星期三）（指明期間）。

食物及衞生局發言人表示，政府於2月18日逐步有序放寬社交距離措施後，本港2019冠狀病毒病疫情反覆，餐飲業務處所及健身中心出現大規模群組爆發，社區隱形傳播鏈依然活躍。考慮到最新的公共衞生風險評估，現階段仍沒有空間進一步放寬任何措施。

因此，政府會繼續維持大部分現行適用於餐飲業務處所及表列處所的規定及限制，以及有關群組聚集及佩戴口罩的要求，為期14天至3月31日。

有見及餐飲場所顧客在大部分逗留時間會因飲食而脫下口罩，防疫專家一直提倡餐飲處所將其換氣量提升至最少每小時6次的水平，而若未能做到，則應安裝合適的空氣淨化設備作為替代。最新的規定將要求餐飲場所在4月底前實行上述措施，以減低有關傳播風險。