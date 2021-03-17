綠色先鋒：過剩不浪費　食物回收站有禮分享

拜年時總會收到不同種類的禮盒、食物，送禮是新年傳統習俗，雖然受到疫情影響，但不少港人仍然按照傳統，向各方好友送禮。然而農曆新年過後，家裏總會留有過剩的禮盒和年貨，丟棄又會造成浪費，這種情況每每成為新年後的煩惱。有組織舉辦一系列活動，包括設立食物回收站，收集賀年禮盒，並贈予有需要人士。

現時香港每日會有約3,600噸食物和廚餘被丟棄，重約300輛雙層巴士，當中98%更被丟至堆填區。新年期間，食物浪費的情況更為嚴重。「其實香港市民喺中秋、新年呢啲傳統節日都有送禮嘅習慣。」食物回收組織食德好助理項目主任梁桁僖(Kayley)指，送禮習慣於香港根深柢固，但很多時候收到的禮物都未必會合自己心意，又或者收到太多禮物，以致造成浪費。食德好舉辦食物回收站，2月12日至3月31日，於各區收集禮盒、賀年食品及乾貨等食物，亦歡迎捐贈各款食物禮券。

「今次搞回收站係希望收集過剩嘅賀年禮盒，等大家都有得食。」Kayley指，每逢大時大節，食物浪費的情況都較為嚴重。透過舉辧食物回收站，希望將過剩的食物，與基層家庭分享。而今次回收站遍布全港18區，「既然都食唔晒，不如大家一齊分享。」但要注意的是，食物包裝須完整，保質期或最佳食用期於今年4月30日後。計劃預期收集4,000份禮盒，當中包括回收站及企業直接轉贈。

Kayley又提醒市民不要被「買一送一」等折扣優惠所吸引，而去購買禮盒，應提高惜食意識。在送禮前，可以先了解對方的口味、喜好和需要，選擇合適的禮物，不要為送而送。而一旦發現有未開封，又預計在保質期前未能吃掉的食物，可以考慮捐贈予有需要人士，和基層家庭分享。